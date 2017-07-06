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Коротко о событиях дня
6 июль 2017 (09:17)
В 12.00 в пресс-центре «ТАСС-Урал» (Екатеринбург, пр. Ленина, 50 б) состоится пресс-конференция, в формате телемоста Екатеринбург — Москва, посвященная запуску работы карты «Мир». В мероприятии примут участие заместитель начальника Уральского ГУ Банка России Татьяна Ильина и коммерческий директор АО «Национальная Система Платежных Карт» Сергей Радченков.
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