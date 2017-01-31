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На новом конвейере ЧТЗ собрали первый бульдозер Б10М2

УрБК, Екатеринбург, 31.01.2017. На новом конвейере Челябинского тракторного завода (ЧТЗ, входит в состав НПК «Уралвагонзавод») собрали первую машину — бульдозер с гидромеханической трансмиссией Б10М2. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.



Бульдозер прошел все этапы сборки. Обутый в гусеницы, своим ходом отправился в комплектовочно-сдаточный цех, где на него установили навесное оборудование, покрасили и подготовили для дальнейшей отправки на отгрузочную площадку и далее — к потребителю.



Отметим, что новая сборочная линия была построена на ЧТЗ в рекордные сроки — работы начались в середине ноября и продолжались чуть больше месяца. Линия установлена на месте, где во время войны проходил танковый конвейер для сборки боевых машин.



«Протяженность конвейера составляет 60 метров, он разделен на восемь постов и принципиально отличается от прежнего, оставшегося в инженерном корпусе: там находилась так называемая бегущая дорожка, а в корпусе отделения инженерных машин — железнодорожная колея. На рельсы установлены платформы, предназначенные для перемещения собираемого трактора от одного поста к другому. На первом посту ставятся крылья, баки, механизм переключения управления. На втором — радиаторы. Далее идут кабина, облицовка, аккумуляторы, кожуха. На конвейере внедряется система бережливого производства, направленная на создание оптимально организованного рабочего пространства», — говорится в сообщении.



Как заявили на ЧТЗ, строительство новой поточной линии, переоборудование завода, концентрация производства проходят в соответствии с программой оптимизации производственных площадей и созданием на избыточных площадях индустриального парка «Техникс». Новый конвейер обеспечит производственную мощность до 2 тыс. машин в год.

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