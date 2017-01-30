Бульдозеры ЧТЗ осваивают рынок Дальнего Востока

Челябинский тракторный завод (ЧТЗ, входит в состав НПК «Уралвагонзавод») в феврале 2017 года отгрузит болотоходный бульдозер Б10МБ на Камчатку по заказу одного из крупных рыболовецких предприятий. Отметим, что в настоящее время на Дальнем Востоке эксплуатируется несколько бульдозеров ЧТЗ типа Б-170. В ближайшее время рыболовы получат еще одну единицу техники.«Заводская техника будет помогать выгружать рыбу на берег. Технология использования тракторов ЧТЗ камчатскими рыбаками такова: сперва болотоход выполняет планировку площадки на берегу, сделав своеобразную горку непосредственно у воды. С траулера подходит баржа со свежим уловом, машина тросом вытаскивает ее из воды на эту горку для разгрузки, после чего сейнер отбуксирует баржу назад. Во время работы бульдозеру предстоит даже заезжать гусеницами в морскую воду. Соль, песок, вода — ходовой части челябинского болотохода предстоит работать в жестких условиях. Но практика показала, что уральские машины с задачей справляются, поэтому камчатские рыболовы вновь выбрали технику ЧТЗ. В прошедшем году они сумели ощутимо увеличить объемы улова красной рыбы, в этом достижении есть лепта и челябинских тракторов», — говорится в сообщении ЧТЗ.Как рассказал начальник Дальневосточного отдела продаж заводской службы сбыта Антон Соколов, контракт на поставку бульдозера Б10МБ стал практическим результатом прошедшей в Петропавловске-Камчатском выставки-презентации ЧТЗ и официального дилера завода в регионе — ООО ФПК «Уральская марка».Отметим, что в конце декабря 2016 года Челябинский тракторный завод по заказу муниципального предприятия «Айсберг» отгрузил в Чукотский автономный округ четыре бульдозера Б10М.6100.Начальник дальневосточного отдела продаж заводской службы сбыта Антон Соколов сообщил, что бульдозеры на железнодорожных платформах доставили во Владивосток, оттуда на корабле — в поселок Лаврентия, где их и получило муниципальное предприятие. Заказчик распределил машины по четырем поселкам, в которых их уже ждали местные коммунальщики. Три трактора к месту своей «постоянной прописки» попали сравнительно быстро. А вот четвертому, которому предстояло трудиться в отдаленном поселке Нешкан, где живут оленеводы и охотники, пришлось «научиться летать».«Поселок оленеводов находится в 270 километрах от Лаврентия. Доставить туда бульдозер можно было только на вертолете. В качестве перевозчика выступил МИ-26, на сегодняшний день самый большой в мире серийный вертолет, способный перевозить 20 т груза. На борт воздушного грузовика челябинский трактор заехал своим ходом по трапу, ведущему в открытый грузовой отсек. Снятый бульдозерный отвал в вертолет погрузили отдельно. В результате бульдозер благополучно доставили эксплуатационникам», — сообщили на ЧТЗ.Новая техника используется на самых разных работах — на перемещении угля для котельной, отсыпке и расчистке дорог, а также как тягач для транспортировки саней с грузом. Также исправно работают другие челябинские бульдозеры. Все четыре машины — с поворотными отвалами, оснащены дополнительными отопителями в кабине, двойными стеклопакетами.Таким образом, Челябинский тракторный завод активно осваивает рынки Камчатки и Чукотского автономного округа. Техника ЧТЗ постепенно набирает популярность среди потребителей из Дальнего Востока. Не исключено, что в ближайшее время уральскому заводу удастся заключить новые контракты по поставке бульдозеров в этот регион.