Кризис

Просроченная задолженность по зарплате в Свердловской области составляет почти 3 млн рублей

Просроченная задолженность по заработной плате в Свердловской области на 1 января 2017 года составляет 2 млн 983 тыс. руб., что в 2,8 раза ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает Свердловскстат.



Численность работников, перед которыми в настоящее время имеется просроченная задолженность, составляет 71 человек.

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