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За 11 месяцев 2016 года в России выплачено свыше 30 млрд руб. задержанной зарплаты

УрБК, Москва, 17.01.2017. Почти 33 млрд рублей задержанной зарплаты в России было выплачено с января по ноябрь прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Роструда.



«За 11 месяцев 2016 года федеральная служба по труду и занятости провела 124,1 тыс. проверок соблюдений трудового законодательства, по итогам которых были выявлены 444,8 тыс. нарушений. В том числе, 108,6 тыс. нарушений, связанных с оплатой труда», — говорится в сообщении ведомства.



При этом отмечается, что в рамках исполнения предписаний Роструда более 958 тыс. работников получили задержанную зарплату на сумму свыше 22,9 млрд руб.



Также сообщается, что в целом территориальные органы, ведомства выдали 86,5 тыс. предписаний об устранении нарушений, восстановлены трудовые права более 2,5 млн работников.

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