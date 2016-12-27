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Украинские власти отпустили похищенного россиянина

27 декабрь 2016 (17:03)

На Украине освободили россиянина Владимира Безобразова, который обвиненялся в вербовке местных жителей для участия в конфликте в Донбассе. Об этом сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Отмечается, что для получения признательных показаний к мужчине применяли физическое и психологическое насилие, угрожая расправой над его родными. «Безобразов был сломлен психологически и вынужден дать несоответствующие действительности показания о причастности к вербовке украинских граждан для участия в вооруженном конфликте в Донбассе», — подчеркнули в СКР.

На основании этих показаний в марте 2015 года Безобразова приговорили к условному сроку наказания. После оглашения приговора сотрудники СБУ вновь захватили мужчину и без законных оснований поместили в так называемые тайные тюрьмы — помещения, не предназначенные для содержания людей. Там Безобразов и пребывал до освобождения.

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