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10 августа 202616:40

В Кольцово сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

УрБК, Екатеринбург, 10.08.2026. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Екатеринбурга. Об этом сообщила Росавиация.

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении ведомства.

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В екатеринбургском аэропорту Кольцово сняты ограничения на прием и выпуск самолетов

УрБК, Екатеринбург, 27.07.2026. Росавиация отменила ограничения на прием и выпуск самолетов в екатеринбургском аэропорту Кольцово. «Аэропорт работает в штатном режиме. Авиакомпании начинают выполнять рейсы по скорректированному графику», — говорится в сообщении воздушной гавани. Ограничения в екатеринбургском аэропорту Кольцово вводились сегодня после объявления режима «Ракетная опасность» в Свердловской области. К настоящему времени ограничения сняты.
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Фото: пресс-служба аэропорта Кольцово
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В Кольцово задержаны девять рейсов после объявления беспилотной опасности

УрБК, Екатеринбург, 29.04.2026. В екатеринбургском аэропорту Кольцово после объявления режима беспилотной опасности задержаны порядка девяти рейсов. Как следует из онлайн-табло аэропорта, не могут вылететь рейсы в Москву, Сочи, Уфу, Нижний Новгород, Хургаду, Саратов, Оренбург, Стамбул. «В нашем аэропорту продолжают действовать временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В этой ситуации просим вас следить за информацией о режиме ограничений в официальных каналах и учитывать ее, принимая решение о выезде в аэропорт», — сообщили в пресс-службе аэропорта. Утром 28 апреля 2026 года в