В Кольцово сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

В Кольцово задержаны девять рейсов после объявления беспилотной опасности

УрБК, Екатеринбург, 29.04.2026. В екатеринбургском аэропорту Кольцово после объявления режима беспилотной опасности задержаны порядка девяти рейсов. Как следует из онлайн-табло аэропорта, не могут вылететь рейсы в Москву, Сочи, Уфу, Нижний Новгород, Хургаду, Саратов, Оренбург, Стамбул. «В нашем аэропорту продолжают действовать временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В этой ситуации просим вас следить за информацией о режиме ограничений в официальных каналах и учитывать ее, принимая решение о выезде в аэропорт», — сообщили в пресс-службе аэропорта. Утром 28 апреля 2026 года в