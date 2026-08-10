Объем рынка искусственного интеллекта в России вырос на треть

УрБК, Москва, 10.08.2026. По итогам 2025 года российский рынок искусственного интеллекта вырос на 29,7%, достигнув 316,1 млрд рублей, за два года объем отрасли удвоился. Об этом пишет «Коммерсант».

Сейчас на отечественном рынке представлено 883 компании. 386 из них предлагают готовые ИИ-продукты под конкретные задачи, однако их доля в общей выручке составляет лишь 22,6%. Самым крупным сегментом по объему продаж остается ИИ-оборудование (31,1%), на котором специализируются 148 компаний. Основным потребителем технологий выступает бизнес-сектор (B2B), обеспечивающий 71,9% выручки. На частные лица приходится 15,6%, а на государственные заказы — 12,5%.

Аналитики AIANA представили три сценария развития отрасли до 2030 года. По базовому прогнозу, при сохранении текущих геополитических рисков и высоких процентных ставок, объем рынка достигнет 830 млрд руб. Оптимистичный сценарий предполагает рост до 1,12 трлн руб. в случае снижения ставок, ослабления санкционного давления и выхода отечественных разработок на внешние рынки. Консервативный прогноз оценивает рынок в 582 млрд руб., что может произойти при ужесточении ограничений на доступ к зарубежным вычислительным ресурсам и росте издержек.

Эксперты сходятся во мнении, что из-за геополитических факторов российский рынок вряд ли займет заметную долю в глобальном сегменте (который, по оценке Statista, в 2025 году составил около 254,5 млрд долл. США). Однако локально отрасль может стать полностью суверенной и значимой для промышленных и корпоративных решений внутри страны.