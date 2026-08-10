ГлавнаяНовости
10 августа 202610:53

Вне штата работает более 40% занятых россиян

УрБК, Москва, 10.08.2026. В январе–мае 2026 года в России из 74,6 млн работающих россиян в штате числились 44,1 млн. Разница между показателями достигла 30,5 млн человек, или 41% всех занятых, пишут «Известия», со ссылкой на данные Росстата и ЕМИСС. 

Годом ранее разрыв был почти таким же — тогда разрыв составил 30,4 млн человек, или 41,1%. Таким образом, в абсолютном выражении показатель вырос примерно на 80 тыс., а его доля практически не изменилась. В 2015 году разрыв составлял 23 млн человек, или 34%, говорится в исследовании экспертов Финансового университета «Трансформация структуры неформальной занятости в России: тенденции и институциональные факторы».

Разница показывает, насколько общее число работающих превышает число сотрудников, входящих в штат организаций. В него попадают ИП, самозанятые, исполнители по ГПХ, внешние совместители и работающие у физлиц.

При этом неформальная занятость не всегда означает нарушение закона. Те же ИП и самозанятые легально работают и самостоятельно платят налоги, поясняют эксперты. Нелегальная занятость — более узкое понятие, которое частично входит в неформальную: это работа без необходимого оформления или с подменой трудового договора гражданско-правовым. Последняя оценка Росстата — около 16 млн занятых в неформальном секторе на III квартал 2024-го, или 21,3% всех работающих. Это почти вдвое меньше расчетного разрыва.

Главным остается вопрос — какая часть разрыва действительно находится в серой зоне. Рынок труда отходит от классического штата, но гибкие форматы не должны становиться способом экономии на правах работников, резюмируют эксперты.

Перейти в раздел Новости Распечатать
Похожие новости
01 ноября 202511:00

В России число внештатных сотрудников выросло в 1,5 раза

УрБК, Москва, 01.11.2025. В России число сотрудников, оформленных по договорам гражданско-правового характера (ГПХ), к сентябрю достигло почти 2 млн. Об этом свидетельствуют подсчеты Росстата, пишут «Известия». В ведомстве сообщают, что это рекордный показатель за весь период наблюдений. Согласно статистике, число штатных работников и совместителей за восемь месяцев практически не изменилось. Однако занятость по гражданско-правовым договорам резко набрала обороты — объем таких контрактов вырос почти в 1,5 раза относительно 2024-го, когда этот сегмент, наоборот, сократился на 2%. За последние
18 июля 202411:00

Количество занятых в неформальном секторе россиян выросло на 13%

УрБК, Москва, 18.07.2024. Количество занятых в неформальном секторе россиян за последний год выросло на 1,7 млн человек, или на 13,2%, и составило 14,4 млн человек. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на аналитическую службу аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Речь идет о самозанятых, индивидуальных предпринимателях, работниках любых бизнесов, у которых отсутствует регистрация в качестве юрлица. К примеру, это могут быть таксисты, строители, уборщики, репетиторы, работники торговли и общепита и все остальные россияне, трудящиеся вне корпоративного сектора. «В России насчитывается 14,4 млн
29 июля 202611:00

ФНС запустит эксперимент по обелению отрасли предоставления персонала

УрБК, Москва, 29.07.2026. Федеральная налоговая служба (ФНС) совместно с крупными ритейлерами и электронными площадками с 1 сентября запускает эксперимент по обелению отрасли предоставления персонала. Соответствующий приказ ведомство опубликовало в конце июня, пишут «Ведомости». Суть проекта заключается в переходе к превентивному взаимодействию, позволяющему устранять налоговые риски, поясняли в ФНС. Сторонами соглашения становятся заказчик, аутстаффинговая компания и исполнители (самозанятые / ИП). Согласно механизму, заказчик делит платеж — налоговую часть перечисляет на ЕНС исполнителя как