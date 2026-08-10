Вне штата работает более 40% занятых россиян

УрБК, Москва, 10.08.2026. В январе–мае 2026 года в России из 74,6 млн работающих россиян в штате числились 44,1 млн. Разница между показателями достигла 30,5 млн человек, или 41% всех занятых, пишут «Известия», со ссылкой на данные Росстата и ЕМИСС.

Годом ранее разрыв был почти таким же — тогда разрыв составил 30,4 млн человек, или 41,1%. Таким образом, в абсолютном выражении показатель вырос примерно на 80 тыс., а его доля практически не изменилась. В 2015 году разрыв составлял 23 млн человек, или 34%, говорится в исследовании экспертов Финансового университета «Трансформация структуры неформальной занятости в России: тенденции и институциональные факторы».

Разница показывает, насколько общее число работающих превышает число сотрудников, входящих в штат организаций. В него попадают ИП, самозанятые, исполнители по ГПХ, внешние совместители и работающие у физлиц.

При этом неформальная занятость не всегда означает нарушение закона. Те же ИП и самозанятые легально работают и самостоятельно платят налоги, поясняют эксперты. Нелегальная занятость — более узкое понятие, которое частично входит в неформальную: это работа без необходимого оформления или с подменой трудового договора гражданско-правовым. Последняя оценка Росстата — около 16 млн занятых в неформальном секторе на III квартал 2024-го, или 21,3% всех работающих. Это почти вдвое меньше расчетного разрыва.

Главным остается вопрос — какая часть разрыва действительно находится в серой зоне. Рынок труда отходит от классического штата, но гибкие форматы не должны становиться способом экономии на правах работников, резюмируют эксперты.