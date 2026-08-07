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07 августа 202617:12

Фотостудия Laboratory в Екатеринбурге объявила о закрытии

УрБК, Екатеринбург, 07.08.2026. Одна из крупнейших фотостудий Екатеринбурга Laboratory объявила о закрытии после попыток сохранить проект. Последним рабочим днем станет 27 августа, сообщили представители студии в социальных сетях.

«После долгих попыток сохранить студию мы приняли решение закрыться. Последний рабочий день студии 27 августа. Спасибо каждому, кто был с нами все эти годы. Спасибо за съемки, проекты, знакомства, эмоции и тысячи историй, которые родились в этих стенах», — сообщили представители студии.

Ранее основатель Laboratory Сергей Челышев сообщал о тяжелом финансовом положении студии и риске прекращения работы. «Наша фотостудия переживает самый сложный, критический момент за всю историю. Мы пытались решать все своими силами, искать решения», — говорил С.Челышев.

В публикации студии отмечалось, что 2026 год стал самым сложным за время работы проекта. «Мы думали, что самое сложное время для нас было в ковид (период пандемии с 2020 по 2021 годы), но 2026 год побил все рекорды», — сообщали представители Laboratory.

Студия работает в Екатеринбурге с 2019 года. За это время на ее площадках проводились семейные, коммерческие и рекламные съемки, создавался контент для брендов и предпринимателей.

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