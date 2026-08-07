В Свердловской области стартовала Ирбитская ярмарка

УрБК, Екатеринбург, 07.08.2026. Традиционная Ирбитская ярмарка проходит в Свердловской области с 7 по 9 августа. На три дня исторический центр города объединил торговые и ремесленные площадки, гастрономические проекты и мероприятия народной культуры, сообщили организаторы.

Участниками ярмарки стали представители десятков регионов России. Для гостей работают торговые ряды с продукцией предприятий и фермерских хозяйств, выставка изделий народных мастеров, национальные подворья и гастрономические площадки. Также в программе — концерты, мастер-классы, театрализованные представления и семейные мероприятия. Основные события проходят на исторической Торговой площади и в общественных пространствах центральной части Ирбита.

Губернатор Свердловской области Денис Паслер направил обращение участникам и гостям ярмарки. Он отметил, что город этим летом пострадал от стихии, однако проведение традиционного мероприятия стало свидетельством сохранения культурной жизни Ирбита.

«Ирбит — это жемчужина Урала, которую обязательно нужно увидеть каждому. Город легко узнается своими купеческими домами, уютными улицами, уникальными музеями и, конечно, традиционной ярмаркой. Но главное — добрыми, открытыми людьми, которые на протяжении почти четырех веков из поколения в поколение передают любовь к родному городу, сохраняют его колорит и богатое культурное наследие. Этим летом город пострадал от стихии. Мы обязательно восстановим все, что было разрушено. Благодарю всех, кто помогал и продолжает помогать городу и его жителям. Очень показательно, что Ирбитская ярмарка сегодня собрала гостей несмотря ни на какие сложности. Трудиться во благо города, показывать его красоту, таланты и мастерство жителей даже в самые непростые времена — это по-нашему, по-уральски», — говорится в обращении губернатора.

В рамках деловой программы пройдет международный круглый стол «Ирбит — город-музей: историческое наследие как ресурс устойчивого развития малых городов».Эксперты обсудят социально-экономическое развитие Ирбита с учетом опыта малых исторических городов России и зарубежных стран.

Участники круглого стола также подготовят предложения по реализации концепции «Ирбит — город-музей». Рекомендации планируется направить органам власти Свердловской области и муниципалитета для учета при подготовке к 400-летию Ирбита в 2031 году.