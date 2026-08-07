Главу холдинга «Атом» наградили почетным знаком Минстроя России

УрБК, Екатеринбург, 07.08.2026. Генеральному директору строительного холдинга «Атом», заслуженному строителю России Валерию Ананьеву присужден Почетный знак Минстроя России. Награду ему вручили накануне Дня строителя, сообщили в пресс-службе холдинга.

Губернатор Свердловской области Денис Паслер отметил вклад представителей строительной отрасли в развитие региона.

«Именно благодаря строителям появляются новые школы, больницы, спортивные и культурные объекты и, конечно, новое комфортное жилье, в которое с удовольствием заезжают люди, создаются семьи, появляются дети. И так движется жизнь. Поэтому строители — это жизнь и будущее. Благодарю ветеранов строительной сферы за фундаментальный вклад в создание и развитие отрасли. За предыдущий год Свердловская область выполнила задачи по вводу жилья, на данный момент выполняется и план на 2026 год. Но за всеми цифрами, задачами стоят в первую очередь люди, которые трудятся успешно, эффективно и конструктивно», — сказал Д. Паслер.

Валерий Ананьев на протяжении 31 года возглавляет созданный им совместно с Павлом Кузнецовым строительный холдинг «Атом». В его структуру входят проектный институт, 12 заводов по производству строительных материалов, строительные тресты и сервисные компании.

Холдинг занимается строительством жилых кварталов и объектов социальной инфраструктуры, включая школы, детские сады, поликлиники и спортивные объекты. В портфолио компании — реконструкция Дома Севастьянова и Театра юного зрителя, строительство здания Законодательного собрания Свердловской области, Областного перинатального центра ОДКБ № 1, Уральского губернаторского лицея и других объектов.