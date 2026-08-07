Жители Ирбитского района жалуются на отказ в выдаче жилищных сертификатов

УрБК, Екатеринбург, 07.08.2026. В Свердловской области жители населенных пунктов Ирбитского муниципального образования, пострадавших от паводка, столкнулись с отказами в выдаче жилищных сертификатов. В редакцию ИАА УрБК обратились жители одной из деревни, рассказавшие об этом.

По их словам, отказы выносят в поселковых администрациях. Чиновники ссылаются на то, что заявители не живут в этих домах. В своем обосновании представители органов власти ссылаются на отсутствие регистрации у граждан, обратившихся за помощью. Ссылаясь на это, чиновники посчитали, что люди не жили в подтопленных домах. Примечательно, что предъявленные людьми в администрациях документы на право собственности не были учтены.

С конца июля у жителей поселков и деревень, которые были в зоне подтопления в Ирбитском МО, возникают сложности с получением помощи. ИАА УрБК писал, что сначала местные власти не предоставляли людям информации о механизме получения жилищных сертификатов. Затем с опозданием проводился объезд оценочных комиссий по пострадавшим территориям.

Добавим, что губернатор Свердловской области Денис Паслер поручил организовать в подтопленных муниципалитетах механизм по выдаче жилищных сертификатов по аналогии с Кушвой, которая в конце июня пострадала от урагана. Главам муниципалитетов поручено держать на контроле исполнение этого механизма.

«Процесс был эффективно настроен в Кушве, и уже завтра люди, чье жилье пострадало от урагана, получат сертификаты на новое жилье. Аналогично должно быть во всех муниципалитетах, где люди имеют право на выплаты», — говорил глава региона.