Екатеринбургский аэропорт Кольцово возобновил работу

УрБК, Екатеринбург, 07.08.2026. Росавиация отменила ограничения на прием и выпуск самолетов в екатеринбургском аэропорту Кольцово.

«Аэропорт работает в штатном режиме. Авиакомпании начинают выполнять рейсы по скорректированному графику», — говорится в сообщении.

Ограничения в екатеринбургском аэропорту «Кольцово» вводились сегодня после объявления режима опасности БПЛА в Свердловской области. К настоящему времени ограничения сняты.

По данным на 10:19 7 августа задержаны восемь рейсов, это следует из-онлайн табло аэропорта Кольцово.