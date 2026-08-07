ГлавнаяНовости
07 августа 202610:38

Екатеринбургский аэропорт Кольцово возобновил работу

УрБК, Екатеринбург, 07.08.2026. Росавиация отменила ограничения на прием и выпуск самолетов в екатеринбургском аэропорту Кольцово.

«Аэропорт работает в штатном режиме. Авиакомпании начинают выполнять рейсы по скорректированному графику», — говорится в сообщении.

Ограничения в екатеринбургском аэропорту «Кольцово» вводились сегодня после объявления режима опасности БПЛА в Свердловской области. К настоящему времени ограничения сняты.

По данным на 10:19 7 августа задержаны восемь рейсов, это следует из-онлайн табло аэропорта Кольцово.

Перейти в раздел Новости Распечатать
Похожие новости
27 июля 202612:31

В екатеринбургском аэропорту Кольцово сняты ограничения на прием и выпуск самолетов

УрБК, Екатеринбург, 27.07.2026. Росавиация отменила ограничения на прием и выпуск самолетов в екатеринбургском аэропорту Кольцово. «Аэропорт работает в штатном режиме. Авиакомпании начинают выполнять рейсы по скорректированному графику», — говорится в сообщении воздушной гавани. Ограничения в екатеринбургском аэропорту Кольцово вводились сегодня после объявления режима «Ракетная опасность» в Свердловской области. К настоящему времени ограничения сняты.
Фото: пресс-служба аэропорта Кольцово
29 апреля 202612:31

В Кольцово задержаны девять рейсов после объявления беспилотной опасности

УрБК, Екатеринбург, 29.04.2026. В екатеринбургском аэропорту Кольцово после объявления режима беспилотной опасности задержаны порядка девяти рейсов. Как следует из онлайн-табло аэропорта, не могут вылететь рейсы в Москву, Сочи, Уфу, Нижний Новгород, Хургаду, Саратов, Оренбург, Стамбул. «В нашем аэропорту продолжают действовать временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В этой ситуации просим вас следить за информацией о режиме ограничений в официальных каналах и учитывать ее, принимая решение о выезде в аэропорт», — сообщили в пресс-службе аэропорта. Утром 28 апреля 2026 года в
Пресс-служба аэропорта Кольцово
07 мая 202612:31

Аэропорт Кольцово возобновил работу

УрБК, Екатеринбург, 07.05.2026. В екатеринбургском аэропорту Кольцово сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта. «Органами управления воздушным движением сняты временные ограничения в аэропорту Кольцово. Аэропорт работает в штатном режиме», — говорится в сообщении. Авиакомпании приступают к выполнению рейсов по скорректированному расписанию. Пассажиров просят уточнять фактическое время вылета и прибытия рейсов на онлайн-табло аэропорта или на сайтах авиаперевозчиков.
10 апреля 202612:31

Десять рейсов задержаны в аэропорту Кольцово

УрБК, Екатеринбург, 10.04.2026. Десять рейсов сегодня утром задержаны в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Это следует из онлайн-табло воздушной гавани. Задержаны вылеты авиакомпании «Аэрофлот» по направлениям Екатеринбург — Стамбул, Екатеринбург — Москва, Екатеринбург — Минеральные Воды, Екатеринбург — Хургада. Также задержана отправка самолетов авиакомпаний «Россия» по маршруту Екатеринбург — Санкт-Петербург, «Победа» (Екатеринбург — Москва), S7 (Екатеринбург — Новосибирск), Smartavia (Екатеринбург — Санкт-Петербург). Время вылета скорректировано примерно на два часа. В Свердловской