В ГУФССП по Свердловской области назначен новый руководитель

Алена Третьякова: Мы предлагаем научный подход к созданию парка

На вопросы ИАА «УралБизнесКонсалтинг» ответила директор Ботанического сада Уральского отделения Российской академии наук, доктор биологических наук Алена Третьякова. — Алена Сергеевна, Ботанический сад подготовил концепцию создания парка в 7 квартале Академического района Екатеринбурга. Расскажите, что это за концепция. — Начать можно с того, что Ботанический сад Уральского отделения Российской академии наук (РАН) подготовил концепцию нового парка, который мы предлагаем назвать в честь советского и российского ученого-эколога и ботаника, доктора биологических наук, профессора,