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07 августа 202610:56

В ГУФССП по Свердловской области назначен новый руководитель

УрБК, Екатеринбург, 07.08.2026. Главное управление Федеральной службы судебных приставов (ГУФССП) по Свердловской области с 10 августа 2026 года возглавит генерал-майор внутренней службы Юлия Третьякова.

В пресс-службе ГУФССП сообщили, что Ю. Третьякова с 2018 года занимала должность руководителя ГУФССП по Челябинской области. ГУФССП по Свердловской области с 2018 года возглавляла генерал-майор Альбина Сухорукова. В рамках плановой ротации она займет пост руководителя ведомства Челябинской области.

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