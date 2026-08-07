07 августа 202610:56
В ГУФССП по Свердловской области назначен новый руководитель
УрБК, Екатеринбург, 07.08.2026. Главное управление Федеральной службы судебных приставов (ГУФССП) по Свердловской области с 10 августа 2026 года возглавит генерал-майор внутренней службы Юлия Третьякова.
В пресс-службе ГУФССП сообщили, что Ю. Третьякова с 2018 года занимала должность руководителя ГУФССП по Челябинской области. ГУФССП по Свердловской области с 2018 года возглавляла генерал-майор Альбина Сухорукова. В рамках плановой ротации она займет пост руководителя ведомства Челябинской области.