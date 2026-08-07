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07 августа 202609:45

Временные ограничения введены в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 07.08.2026. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Кольцово Екатеринбурга. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

На основе данных онлайн-табло аэропорта Кольцово по состоянию на 7 августа 2026 года 09:25 по местному времени, статистика по рейсам следующая: задержано: 11 рейсов
и один рейс отменен.

В Свердловской области утром 7 августа объявлен режим беспилотной опасности.

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Фото: пресс-служба аэропорта Кольцово
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