07 августа 202609:45
Временные ограничения введены в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 07.08.2026. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Кольцово Екатеринбурга. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
На основе данных онлайн-табло аэропорта Кольцово по состоянию на 7 августа 2026 года 09:25 по местному времени, статистика по рейсам следующая: задержано: 11 рейсов
и один рейс отменен.
В Свердловской области утром 7 августа объявлен режим беспилотной опасности.