УБРиР принял участие в обсуждении перспектив рынка ИЖС на выставке OpenVillageUral

УрБК, Екатеринбург, 06.08.2026. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) принял участие в работе открытого лектория, организованного на площадке OpenVillageUral совместно с «Архитектурой притяжения».

В пресс-службе УБРиР сообщили, что в панельной дискуссии также приняли участие представители компаний «Домклик», «Загородная недвижимость Урала», «Самолет Плюс», поселка Урман и архитектурного бюро LH47. В приветственном слове основатель выставки OpenVillageUral Дмитрий Голубев поделился взглядом на развитие рынка ИЖС, рассказал о том, как меняются ожидания покупателей и почему сегодня девелоперам важно думать не только о строительстве, но и о самом продукте, который они создают.

От УБРиР в работе лектория приняла участие руководитель направления развития ипотечного бизнеса Наталья Лацук. По объему ипотечного портфеля банк занимает 18 место среди российских банков, по объему выдачи по льготным программам — 16 место, по ИТ-ипотеке — 8 место. Н. Лацук представила анализ текущих механизмов финансирования рынка индивидуального жилищного строительства, включая государственные субсидии, эскроу-счета и проектное финансирование для застройщиков, а также ипотечные программы для покупателей.

«За 35 лет рынок ИЖС претерпел несколько трансформаций. Сегодня его облик определяют три фактора: это рост энергоэффективности, приход нового поколения покупателей и стандарты банковского кредитования. Это уже привело к тому, что рынок обелился и очистился от многих недобросовестных застройщиков. Мы прогнозируем дальнейшую консолидацию и приход крупных игроков на рынок ИЖС. И в перспективе нескольких лет ипотека на квартиру и ипотека на дом не будут принципиально отличаться по механике оформления», — рассказал Н. Лацук.

Выставка загородной недвижимости OpenVillageUral проводится в Свердловской области второй год и является частью проекта OpenVillage, организованного в Москве 10 лет назад. Концепция выставки позволяет наглядно представить современные технологии ИЖС. В частности, открытый лекторий по ИЖС прошел в одном из выставочных жилых домов, построенных по проекту LH47.