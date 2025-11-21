Официальный курс доллара снизился до 80,73 руб., курс евро уменьшился до 92,60 руб.

Китай и Германия стали основными торговыми партнерами УрФО в I полугодии
УрБК, Екатеринбург, 24.07.2020. По итогам I полугодия 2020 года основными торговыми партнерами Уральского федерального округа (УрФО) стали Китай, Германия и США. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления. «Ведущее место во внешней торговле в регионе деятельности Уральского таможенного управления в I полугодии 2020 года занимали: Китай — 1,9 млрд долл. США (25,6% внешнеторгового оборота), Германия — 797,2 млн долл. США (11%), США — 536,2 млн долл. США (7,4%), Турция — 337,1 млн долл. США (4,7%), Алжир — 324,6 млн долл. США (4,5%), Узбекистан —317 млн долл. США (4,4%),