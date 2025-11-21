Официальный курс доллара снизился до 80,73 руб., курс евро уменьшился до 92,60 руб.

В 2013 году объем инвестиций в Свердловскую область сократился в 5,5 раз

УрБК, Москва, 06.06.2014. В 2013 году объем прямых инвестиций в Уральский Федеральный округ сократился более чем в 4 раза по сравнению с 2012 годом и составил 1 407 млн долл. США. При этом объем средств, которые были перечислены из округа за рубеж, в прошлом году вырос почти в 2 раза и составил 9 525 млн долл. США. Об этом говорится в отчете ЦБ «Прямые инвестиции за рубеж по субъектам РФ, в которых зарегистрированы резиденты, в 2011-2013 году». При составлении данных ЦБ рассматривались такие параметры как участие в капитале, реинвестирование доходов, долговые инструменты. Так, в 4 квартале