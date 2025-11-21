ГлавнаяНовости дня
21 ноября 202509:04

Официальный курс доллара снизился до 80,73 руб., курс евро уменьшился до 92,60 руб.

УрБК, Москва, 21.11.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 21 ноября 2025 года. Курс долл. США снизился на 21,27 коп., до 80,73 руб.; евро подешевел на 1,17 руб., составив 92,60 руб.

06 июня 201409:36

В 2013 году объем инвестиций в Свердловскую область сократился в 5,5 раз

УрБК, Москва, 06.06.2014. В 2013 году объем прямых инвестиций в Уральский Федеральный округ сократился более чем в 4 раза по сравнению с 2012 годом и составил 1 407 млн долл. США. При этом объем средств, которые были перечислены из округа за рубеж, в прошлом году вырос почти в 2 раза и составил 9 525 млн долл. США. Об этом говорится в отчете ЦБ «Прямые инвестиции за рубеж по субъектам РФ, в которых зарегистрированы резиденты, в 2011-2013 году». При составлении данных ЦБ рассматривались такие параметры как участие в капитале, реинвестирование доходов, долговые инструменты. Так, в 4 квартале
25 сентября 202509:36

На форуме 100+Technobuild обсудят строительство новых школ

УрБК, Екатеринбург, 25.09.2025. На форуме 100+Technobuild, в рамках дискуссии «Образование будущего — «умные» подходы к проектированию, строительству, эксплуатации и обучению», обсудят, как ускорить появление новых школ. Об этом пишет пресс-служба корпорации «Атомстройкомплекс». «Благодаря реализации инфраструктурных проектов в рамках государственно-частного партнерства мы не только научились ускорять старт строительства нужных горожанам школ, но и получили ценный опыт технической эксплуатации современных образовательных учреждений. Мы знаем, с какими повседневными вызовами сталкиваются
24 июля 202009:36

Китай и Германия стали основными торговыми партнерами УрФО в I полугодии

УрБК, Екатеринбург, 24.07.2020. По итогам I полугодия 2020 года основными торговыми партнерами Уральского федерального округа (УрФО) стали Китай, Германия и США. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления. «Ведущее место во внешней торговле в регионе деятельности Уральского таможенного управления в I полугодии 2020 года занимали: Китай — 1,9 млрд долл. США (25,6% внешнеторгового оборота), Германия — 797,2 млн долл. США (11%), США — 536,2 млн долл. США (7,4%), Турция — 337,1 млн долл. США (4,7%), Алжир — 324,6 млн долл. США (4,5%), Узбекистан —317 млн долл. США (4,4%),
28 марта 201409:36

В 2013 году чистый убыток ОК «Русал» вырос в 6 раз до 3,2 млрд долл. США

УрБК, Екатеринбург, 28.03.2014. ОК «Русал» в 2013 году снизила скорректированную EBITDA по МСФО на 28,9% — до 651 млн долл. США с 915 млн долл. США годом ранее, следует из сообщения компании. Показатель оказался ниже прогноза аналитиков, которые ожидали EBITDA в объеме 685 млн долл. США. Об этом сообщает «Прайм». Чистый убыток за период вырос в шесть раз и составил 3,222 млрд долл. США против убытка в 528 млн долл. США годом ранее, прежде всего за счет неденежных списаний в размере 1,919 млрд долл. США в отношении гудвилла и отдельных необоротных активов. Выручка снизилась на 10,4%: до 9,76
09 сентября 201409:36

Во II квартале 2014 года объем перечислений физлиц из РФ за рубеж снизился на 8%

УрБК, Москва, 09.09.2014. Во II квартале объем 2014 года перечислений физлиц из РФ за рубеж составил 15,328 млрд долл. США против 16,717 млрд по итогам I квартала. Таким образом, сумма отправлений из РФ за границу в квартальном выражении уменьшилась на 1,389 млрд долл. США, или примерно 8%. Об этом сообщает «Банки.ру». Такие данные приводятся в основанной на отчетности кредитных организаций и Почты России свежей сводке Центробанка о безналичных трансграничных операциях со стороны и в пользу физических лиц — резидентов и нерезидентов через кредитные организации с открытием и без открытия