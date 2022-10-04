УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 13:19

Минтранс не рассматривает систему платного проезда по всем дорогам в 2030 году в России

УрБК, Москва, 22.09.2025. Минтранс не рассматривает введение платного проезда на дорогах в России. С опровержением выступил официальный представитель министерства Николай Шестаков, пишет Газета.ру.

«Данное мнение было высказано отдельным спикером в ходе экспертной дискуссии. Министерство не поддерживает эту инициативу», — подчеркнул Н. Шестаков.

Уточним, предложение о введении системы платного проезда по всем дорогам в 2030 году в России ранее высказал замначальника управления регионального развития и реализации нацпроекта Росавтодора Денис Кирюхин.

На 2025 год в России — более 3 тыс. км платных трасс в восемнадцати регионах. В том числе, части М-1 «Беларусь», М-3 «Украина», М-4 «Дон», М-11 «Нева», М-12 «Восток», ЦКАД, Восточный выезд из Уфы и обход Тольятти.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
04.10.2022 Минтранс РФ предложил поднять стоимость проезда по платным трассам

Минтранс РФ выступил с инициативой увеличить стоимость проезда по платным трассам: с 3 до 5-8 руб./км для легковых ...

04.10.2022 Минтранс РФ предложил поднять стоимость проезда по платным трассам

УрБК, Москва, 04.10.2022. Минтранс РФ выступил с инициативой увеличить стоимость проезда по платным трассам: с 3 до 5-8 ...

02.06.2016 Депутаты ГД РФ рассмотрят законопроект о вводе платного въезда в центры городов

УрБК, Москва, 02.06.2016. Комитет Госдумы по транспорты поддержал законопроект «Об организации дорожного движения в РФ ...

10.07.2014 В России могут появиться платные выделенные полосы

УрБК, Москва, 10.07.2014. На дорогах России могут появиться платные выделенные полосы. На днях руководитель ...

14.03.2013 Путин опроверг введение в России платного образования

Президент России Владимир Путин опроверг введение в России платного образования, назвав слухи об этом полной и ...

Популярные новости
05.09.2025Послевкусие креативной недели28.08.2025ЦБ озвучил самые доходные финансовые инструменты04.09.2025Суд как драйвер развития туризма на Урале12.09.2025Двойной финисаж, колокольчики и звери12.09.2025Ревда обновляет воду
Архив новостей
Сентябрь 2025 (588)
Август 2025 (642)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.