Минтранс не рассматривает систему платного проезда по всем дорогам в 2030 году в России

Материалы по теме

Минтранс РФ предложил поднять стоимость проезда по платным трассам

Минтранс РФ выступил с инициативой увеличить стоимость проезда по платным трассам: с 3 до 5-8 руб./км для легковых ...

Минтранс РФ предложил поднять стоимость проезда по платным трассам

УрБК, Москва, 04.10.2022. Минтранс РФ выступил с инициативой увеличить стоимость проезда по платным трассам: с 3 до 5-8 ...

Депутаты ГД РФ рассмотрят законопроект о вводе платного въезда в центры городов

УрБК, Москва, 02.06.2016. Комитет Госдумы по транспорты поддержал законопроект «Об организации дорожного движения в РФ ...

В России могут появиться платные выделенные полосы

УрБК, Москва, 10.07.2014. На дорогах России могут появиться платные выделенные полосы. На днях руководитель ...

Путин опроверг введение в России платного образования

Президент России Владимир Путин опроверг введение в России платного образования, назвав слухи об этом полной и ...