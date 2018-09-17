УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 10:51

В «Кроссе наций» в Екатеринбурге участвовало более 20 тысяч участников

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2025. 20 сентября в Екатеринбурге состоялся «Кросс наций», забег собрал 20152 участника, пишет официальный портал Екатеринбурга.

Участники преодолели дистанции от 1 до 12 км. Забег проходил вокруг стадиона «Екатеринбург Арена». В нем приняли участие и.о. министра физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт и директор департамента физической культуры и спорта администрации Екатеринбурга Людмила Фитина.

В этом году состязания были посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества.
