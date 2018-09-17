В «Кроссе наций» в Екатеринбурге участвовало более 20 тысяч участников

Главный забег традиционно состоялся в столице Урала и прошел в поддержку заявки на право проведения Всемирной выставки ...06.02.2013 Леонид Рапопорт вошел в состав Совета по физической культуре и спорту при президенте РФ
УрБК, Екатеринбург, 06.02.2013. Министр физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области Леонид ...24.01.2011 Руководство молодежной политикой в Свердловской области возложено на Министерство по физической культуре и спорту
УрБК, Екатеринбург, 24.01.2011. Губернатор Свердловской области Александр Мишарин подписал указ «О переименовании ...22.09.2010 Коротко о событиях дня
В 9.45 в прокуратуре Свердловской области (ул. Московская, 21) прокурор области Юрий Пономарев проведет совещание ...26.02.2010 Штатная численность Министерства физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области составит 49 единиц
УрБК, Екатеринбург, 26.02.2010. «С текущего года к министерству физической культуры и спорта присоединится ...