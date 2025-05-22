УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 15:45

Свердловский предприниматель торговал нелегальными семенами овощей на маркетплейсах

УрБК, Екатеринбург, 17.09.2025. Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора обнаружило у свердловского предпринимателя незарегистрированные семена, которыми он торговал на маркетплейсе. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Установлено, что предприниматель предлагал к реализации 59 сортов и гибридов пакетированных семян овощных культур: лук репчатый, морковь, огурец, перец сладкий, томат, сорта которых не включены в Государственный реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию.

Для предпринимателя итоги проверки закончились выдачей предостережения с требованием прекратить продажу семян, не внесенных в Госреестр.
