УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 10:10

Доля автомобилей старше 10 лет в России выросла на четверть

УрБК, Москва, 19.09.2025. В России более двух третей автотранспортных средств в текущем году оказались старше десяти лет. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на материалы правительства РФ.

Всего в стране насчитывается 40,1 млн автомобилей, выпущенных более десяти лет назад, что составляет 72,8% от всего автопарка.

Для сравнения, в 2015 году доля таковых автомобилей составляла по данным «Автостата» 48%. Таким образом, доля автомобилей старше десяти лет за последние десять лет выросла почти на четверть.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
25.10.2019 В Екатеринбурге за год средняя цена на автомобили не старше 3 лет выросла на 5%

УрБК, Екатеринбург, 25.10.2019. В Екатеринбурге за год средняя цена на автомобили не старше 3 лет выросла на 5% — до ...

20.12.2017 В России каждый второй автомобиль на вторичном рынке старше 10 лет

УрБК, Москва, 20.12.2017. В России за годы кризиса существенно увеличилась доля автомобилей старше 10 лет, сообщает ...

17.02.2016 «Автостат»: Почти половина автопарка России старше 10 лет

УрБК, Москва, 17.02.2016. На начало 2016 года в России насчитывается 40,85 млн легковых автомобилей, из которых почти ...

25.02.2013 На автомобильном рынке Екатеринбурга 10% машин старше 15 лет

УрБК, Екатеринбург, 25.02.2013. Доля автомобилей старше 15 лет на вторичном автомобильном рынке Екатеринбурга ...

30.05.2011 В России доля подержанных автомобилей старше 7 лет превысила 60%

УрБК, Москва, 30.05.2011. В России доля подержанных автомобилей старше 7 лет составляет 60,6%. Доля автомобилей ...

Популярные новости
21.08.2025Надежда Сивкова о Международном фестивале креативных индустрий05.09.2025Послевкусие креативной недели28.08.2025ЦБ озвучил самые доходные финансовые инструменты04.09.2025Суд как драйвер развития туризма на Урале01.09.2025«Три столицы»
Архив новостей
Сентябрь 2025 (540)
Август 2025 (642)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.