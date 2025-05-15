УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 17:14

Почти 47% россиян готовы переехать из центра города в новый район

УрБК, Москва, 18.09.2025. Почти 47% россиян готовы переехать из центра города в новый район, при условии, что в районе будет вся необходимая инфраструктура. Об этом говорится в исследовании ГК «КОРТРОС».

Более 51% россиян называли ключевым фактором для переезда — пешую доступность торговых точек, аптек и школ, а для 47% важна доступность социальных учреждений.

Еще 30% готовы сменить район, если там доступна качественная городская среда (благоустроенные пешеходные зоны, наличие мест для прогулок и отдыха), для 24% необходимы спортивные площадки, а для 23% — места для отдыха и развлечений.

Еще 25% респондентов согласны на переезд при условии, что у них не будет необходимости ездить в центр города.

Коммерческий директор ГК «КОРТРОС» Дмитрий Железнов рассказал, что сегодня люди все чаще выбирают места для жизни с насыщенной городской средой.

«Девелоперы, в свою очередь, должны чутко реагировать на меняющиеся запросы потенциальной аудитории различных возрастных групп, создавая новые жилые комплексы или даже районы, где комфорт проживания для разных поколений становится приоритетом номер один. В качестве примера можно привести район Академический в Екатеринбурге, где создано единое многофункциональное пространство со школами, детскими садами, поликлиниками, спортивными площадками, досуговыми и торговыми объектами», — рассказал Д. Железнов.

Эксперты ГК «КОРТРОС» проанализировали предпочтения россиян при выборе района для жизни с помощью метода онлайн-анкетирования в период с 1 по 15 сентября 2025 г. В опросе приняли участие респонденты в возрасте от 18 лет из всех городов России.
