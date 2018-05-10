УралБизнесКонсалтинг
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Сегодня, 17:15

Свердловская область не вошла в «черный» список Минстроя РФ по программе капремонта жилья

УрБК, Москва, 18.09.2025. В России 13 регионов вошли в «черный» список Минстроя РФ по реализации программы капитального ремонта жилья. Как сообщает «Интерфакс», об этом заявил на Всероссийском форуме развития ЖКХ глава ведомства Ирек Файзуллин.

Он уточнил, что в рамках указа президента РФ стране предстоит до 2030 года улучшить качество коммунальных услуг для не менее 20 млн граждан.

«Здесь ключевой инструмент — это национальный проект «Инфраструктура для жизни». Я уже поручил блоку ЖКХ совместно с Фондом развития территорий разработать механизм детального разбора ситуации, чтобы в каждом из этих регионов можно было выявить первоочередные задачи и определить конкретные меры поддержки», — сказал И.Файзуллин.

Он уточнил, что среди регионов наилучшее исполнение плана в Курской области — почти в 79% МКД, включенных в план, уже проведены работы по капремонту.

Что касается Свердловской области, там завершено 68% работ по капитальному ремонту многоквартирных домов. Всего в 2025 году в области планируется отремонтировать 750 многоквартирных домов.

Дополним, что по данной программе капремонта в многоквартирных домах обновляют конструктивные элементы зданий, в том числе инженерные коммуникации, крыши, фасады и лифтовое оборудование.
