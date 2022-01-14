УралБизнесКонсалтинг
«Т Плюс» судится с прокуратурой Свердловской области из-за долгов за тепло

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2025. ПАО «Т Плюс» подало исковое заявление о взыскании с прокуратуры Свердловской области задолженности в размере 206 тыс. руб. Соответствующее заявление уже зарегистрировано в картотеке Арбитражного суда Свердловской области.

За какой период образовалась задолженность, неизвестно.

Добавим, что теплоснабжающая компания и прежде подавала подобные иски. В частности, в июне 2025 года ПАО «Т Плюс» требовало с прокуратуры регионе через суд 185 тыс. руб. Эта задолженность образовалась в период с 1 января по 30 апреля 2025 года. В ноябре от ПАО «Т Плюс» в суд поступало заявление о взыскании с прокуратуры региона 440 тыс. руб.
