Комитет ГД РФ одобрил законопроект о развитии краудфандинговых платформ

УрБК, Москва, 17.09.2025. Комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил законопроект о развитии краудфандинговых платформ. Документ был инициирован группой депутатов и сенаторов. Об этом в личном Телеграм-канале сообщил глава комитета Анатолий Аксаков.



Он пояснил, что законопроект уточняет порядок инвестирования через платформы и обеспечивает соблюдение интересов розничных и якорных инвесторов, а также стимулирует проектное финансирование и предотвращает риск инвестиций в недофинансированные проекты.



Также в сопроводительных материалах к документу сообщается, что данным проектом предусматривается возможность финансировать проект уже с момента сбора минимально необходимой суммы инвестиций. Прописан и порядок обязанностей оператора инвестплатформы. Теперь он может предоставить возможность физлицу инвестировать в течение одного календарного года денежные средства с использованием инвестплатформы в сумме не более 1 млн руб., а ограничение на предельное значение разницы между минимальной и максимальной суммой, содержащейся в инвестиционном предложении будет зафиксировано на уровне 25%.



Кроме того, законом устанавливается момент, с которого договор инвестирования считается заключенным — с момента передачи безналичных денежных средств с номинального счета оператора инвестплатформы.



«Краудфандинг позволяет финансировать проекты за счет объединения в пул небольших денежных сумм, предоставляемых широким кругом розничных инвесторов. Как показала практика, разные способы инвестирования на таких платформах требуют и различного регуляторного подхода», — резюмировал А. Аксаков.