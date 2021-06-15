УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 15:57

В Свердловской области легализовались более 8 тысяч иностранцев

УрБК, Екатеринбург, 17.09.2025. В течение 2025 года в Свердловской области легализовались более 8 тыс. иностранных граждан. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД области Валерий Горелых.

«В результате легализовано 8232 иностранных гражданина. Теперь они на законных основаниях могут осуществлять свою трудовую деятельность. Более 5 тыс. человек прибыли в нашу область из Узбекистана и Таджикистана. Еще 2285 — из Кыргызстана. Свердловская область по вопросам легализации иностранных граждан находится в пятерке лучших регионов в РФ»,— отметил В. Горелых.

Он напомнил, что указ президента РФ от 30 декабря 2024 года «О временных мерах по урегулированию правового положения отдельных категорий иностранных граждан» должен был быть выполнен к маю. Но чтобы снизить очереди и нагрузку на личный состав органов внутренних дел, сроки его реализации были перенесены на сентябрь текущего года.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
15.06.2021 Миграционный приток в Свердловскую область из-за рубежа сократился на 50% с 2019 года

УрБК, Екатеринбург, 15.06.2021. С 1 января по 1 июня 2021 года на территорию Свердловской области приехали 38,5 тыс. ...

19.03.2021 Свердловская область вошла в топ-10 регионов по числу привлеченных иностранных мигрантов

УрБК, Екатеринбург, 19.03.2021. Численность иностранных граждан в РФ, имевших действующий патент на осуществление ...

15.06.2018 УМВД Екатеринбурга перешло на ежедневный режим приема иностранцев

УрБК, Екатеринбург, 15.06.2018. Управление МВД Екатеринбурга перешло на режим ежедневной работы по постановке ...

21.03.2012 Каждый третий иностранец прибывает в Свердловскую область из Таджикистана

УрБК, Екатеринбург, 21.03.2012. Миграционная ситуация в регионе стала предметом обсуждения на координационном совещании ...

05.10.2010 За три месяца в Свердловской области оформлено 1,08 тыс. патентов для иностранных работников, работающих по найму у физических лиц

УрБК, Екатеринбург, 05.10.2010. Управлением Федеральной миграционной службы по Свердловской области в ходе первых трех ...

Популярные новости
21.08.2025Надежда Сивкова о Международном фестивале креативных индустрий18.08.2025Илья Федоров о динамике цен в России05.09.2025Послевкусие креативной недели28.08.2025ЦБ озвучил самые доходные финансовые инструменты04.09.2025Суд как драйвер развития туризма на Урале
Архив новостей
Сентябрь 2025 (462)
Август 2025 (642)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.