В Свердловской области легализовались более 8 тысяч иностранцев

УрБК, Екатеринбург, 17.09.2025. В течение 2025 года в Свердловской области легализовались более 8 тыс. иностранных граждан. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД области Валерий Горелых.



«В результате легализовано 8232 иностранных гражданина. Теперь они на законных основаниях могут осуществлять свою трудовую деятельность. Более 5 тыс. человек прибыли в нашу область из Узбекистана и Таджикистана. Еще 2285 — из Кыргызстана. Свердловская область по вопросам легализации иностранных граждан находится в пятерке лучших регионов в РФ»,— отметил В. Горелых.



Он напомнил, что указ президента РФ от 30 декабря 2024 года «О временных мерах по урегулированию правового положения отдельных категорий иностранных граждан» должен был быть выполнен к маю. Но чтобы снизить очереди и нагрузку на личный состав органов внутренних дел, сроки его реализации были перенесены на сентябрь текущего года.