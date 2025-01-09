Суд обязал ООО «Технология» расплатиться со свердловчанами за работы на нефтяном месторождении

УрБК, Березовский, 17.09.2025. Прокуратура Березовского прокуратура защитила права работника ООО «Технология». Об этом сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.



Установлено, что ООО «Технология» наняла людей в качестве электрогазосварщиков, монтажника технологических трубопроводов и мастера строительно-монтажных работ на нефтяном месторождении в Пермском крае. Там выполнялись работ по строительству и монтажу нефтепровода. Трудовые отношения с ними не заключались.



Заявители отработали 14 смен, однако заработная плата работникам не выплачивалась. Перед мужчинами образовалась задолженность по заработной плате на общую сумму выше 180 тыс. рублей.



Суд взыскал с работодателя задолженность по заработной плате, компенсацию за задержку зарплаты и компенсацию морального вреда на общую сумму свыше 288 тыс. рублей.