ЦБ предложил создать саморегулируемые организации на рынке ломбардов

УрБК, Москва, 17.09.2025. Банк России планирует создать и развивать саморегулируемые организации (СРО) в сфере ломбардной деятельности. Это указано в проекте Основных направлений развития финансового рынка на период 2026–2028 годов.



Данная инициатива направлена на оптимизацию надзорной функции в отношении рынка ломбардов, согласно позиции регулятора.



Саморегулируемая организация на финансовом рынке представляет собой некоммерческую структуру, функционирующую в форме ассоциации (союза) и объединяющую юридические лица и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в соответствующей отрасли.



На текущий момент в реестре СРО, ведущемся Центральным банком Российской Федерации, зарегистрировано одиннадцать участников, среди которых Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР), Союз микрофинансовых организаций «Мир», Всероссийский союз страховщиков и другие организации.