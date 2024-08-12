Число организаций научно-технического характера за год выросло на 5%

УрБК, Екатеринбург, 16.09.2025. Количество организаций научно-технического характера в 2024 году составило 159 единиц. Об этом говорится в материалах Свердловскстата.



По сравнению с 2023 годом показатель вырос на 5%. Всего в сфере научных исследований и разработок к концу отчетного года число занятых людей в организациях (без учета малых предприятий) составило 20,4 тыс. человек.



Из них около половины работников (49%) заняты в сфере «исследователи». Отмечается, что здесь доля специалистов в возрасте до 39 лет включительно достигает 49%.



В остальных сегментах численность сотрудников ниже. Так, в сфере «вспомогательный персонал» доля составляет 32%, «прочие» — 11%, «техники» — 8%.