Свердловского предпринимателя оштрафовали за незаконное трудоустройство мигрантов на «Реж-хлебе»

УрБК, Екатеринбург, 15.09.2025. Чкаловский районный суд Екатеринбурга оштрафовал на 5,75 млн руб. предпринимателя Евгению Рыбаченок за незаконное трудоустройство мигрантов на хлебокомбинат «Реж-хлеб» в Свердловской области. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.



Как было установлено в суде, Е. Рыбаченок незаконно привлекла к работе 23 граждан Шри-Ланки и Узбекистана. Иностранцы не имели разрешения на трудовую деятельность. За каждое нарушение назначили штраф в 250 тыс. руб. Проверка на предприятии прошла в июле прошлого года, силовики выявили 23 иностранных работника.



В ходе разбирательства выяснилось, что предприятие привлекало работников по договору с ИП Рыбаченок Е. Е. По данным следствия, часть документов для трудоустройства мигранты покупали через маркетплейс. Впоследствии на Рыбаченок возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору».



Свердловский облсуд оставил апелляционную жалобу предпринимателя без удовлетворения.