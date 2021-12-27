УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 14:32

Екатеринбург вошел в топ-3 по развитию фитнес-индустрии

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2025. Екатеринбург днизанял третье место по развитию фитнес-индустрии и здорового образа жизни (ЗОЖ) по итогам 2024 года. Об этом сообщает департамент информполитики города.

До данным исследования агентства FitnessData, уральская столица уступила Москве и Санкт-Петербургу. Рейтинг составлялся по числу оказанных услуг и площади фитнесс-клубов. О таких результатах объявила директор департамента физической культуры и спорта Людмила Фитина на открытии форума Bright Conf, посвященного развитию фитнес-индустрии и здорового образа жизни.

«Для нас большая честь в 4-й раз принимать этот форум. Надеюсь, вы найдете здесь решения тех задач, которые есть сегодня у фитнес-индустрий и которые созвучны вызовам спортивной сферы в целом», — отметила Л. Фитина.
