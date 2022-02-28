УралБизнесКонсалтинг
Глава Екатеринбурга поручил развивать инфраструктуру для летнего отдыха детей

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2025. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поручил развивать инфраструктуру для отдыха и оздоровления детей. Как сообщает департамент информполитики городской администрации, об этом градоначальник заявил на коллегии.

Одной из тем заседания стали итоги оздоровительной кампании и трудоустройство подростков в летние каникулы. Глава Екатеринбурга в ходе своего выступления отметил, что летняя оздоровительная кампания прошла успешно и продуктивно.

«Мы не должны останавливаться на достигнутом, необходимо дальше развивать существующую инфраструктуру для отдыха и оздоровления детей, обеспечивать учреждения высококвалифицированными педагогическими и медицинскими кадрами, обращать серьезное внимание на разработку программ развития талантов и способностей подрастающего поколения», — резюмировал Алексей Орлов.

Он добавил, что Екатеринбург является одним из немногих крупных городов Российской Федерации, где инфраструктура детских оздоровительных лагерей не только сохранена, но и продолжает развиваться, обеспечивая высокий уровень комфорта и современные условия пребывания детей. Городские власти акцентируют внимание на обеспечении безопасности и доступности отдыха для несовершеннолетних, что является приоритетным направлением в сфере их оздоровления.

По данным департамента образования администрации города, минувшим летом всеми видами организованного отдыха было охвачено около 71 тысячи детей. Ребята с пользой проводили время в загородных и городских лагерях, а также в санаториях на побережье Черного моря в рамках областного проекта «Поезд здоровья». Смены длились по 7, 10, 14 и 21 день.
