Сегодня, 10:24

Корпорация «ВСМПО-Ависма» подала в суд на ЦБ РФ

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2025. Корпорация «ВСМПО-Ависма» через арбитражный суд потребовала признать незаконным и отменить часть предписания ЦБ о раскрытии информации. Об этом пишет газета «Коммерсантъ-Урал».

Заявление поступило в суд 29 августа 2025 года. В определении лишь говорится, что речь о предписании Центрального банка РФ № 28-4-2/2889 от 20 марта 2025 года.

Суд принял заявление 4 сентября.
