Улица Советских Женщин в Екатеринбурге с 22 сентября будет перекрыта

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2025. С 22 сентября по 30 ноября ул. Советских Женщин от ул. Шаумяна до ул. Федорова будет закрыта из-за прокладки водопровода. Об этом сообщает департамент информполитики Екатеринбурга. Объехать зону перекрытия можно будет по улицам Шаумяна, Хасановской и Федорова. Маршруты общественного транспорта не изменятся.

