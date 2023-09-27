УралБизнесКонсалтинг
УралБизнесКонсалтинг
Вчера, 17:55

Улица Советских Женщин в Екатеринбурге с 22 сентября будет перекрыта

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2025. С 22 сентября по 30 ноября ул. Советских Женщин от ул. Шаумяна до ул. Федорова будет закрыта из-за прокладки водопровода. Об этом сообщает департамент информполитики Екатеринбурга.

Объехать зону перекрытия можно будет по улицам Шаумяна, Хасановской и Федорова.

Маршруты общественного транспорта не изменятся.
