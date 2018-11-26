В Екатеринбурге на второй библиотечный конгресс из бюджета выделят порядка 34 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 26.11.2018. По итогам согласительных процедур, проведенных в рамках работы над законопроектом о ...

В Свердловской области на подготовку школ к учебному году потратят 500 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 15.08.2016. В Свердловской области в 2016 году на подготовку школ к новому учебному году будет ...