УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 11:02

В Екатеринбурге на второй библиотечный конгресс из бюджета выделят порядка 34 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2025. И.о. министра культуры Свердловской области Юлия Прыткова на заседании в областном заксобрании сообщила, что в Екатеринбурге на второй библиотечный конгресс из бюджета города и региона выделят порядка 34 млн руб., передает «Коммерсантъ Урал».

Отмечается, что темой мероприятия может стать: «Мы ответственные за будущее». Исходя из этого, будут сформированы тематические треки и секции.

На данный момент в Свердловской области насчитывается 828 государственных и муниципальных библиотек. По словам Ю. Прытковой, власти направили 232 млн руб. на возведение 33-х модульных муниципальных библиотек и 48 млн руб. — на создание центра консервации реставрации библиотечных фондов.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
26.11.2018 По итогам согласительных процедур свердловским муниципалитетам выделят дополнительно 2,4 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 26.11.2018. По итогам согласительных процедур, проведенных в рамках работы над законопроектом о ...

15.08.2016 В Свердловской области на подготовку школ к учебному году потратят 500 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 15.08.2016. В Свердловской области в 2016 году на подготовку школ к новому учебному году будет ...

08.12.2014 В Екатеринбурге открывается обновленный Городской библиотечный центр

УрБК, Екатеринбург, 08.12.2014. Городские власти закончили работы по ремонту и реставрации помещения Городского ...

22.10.2014 Муниципальные учреждения культуры Свердловской области получат гранты на общую сумму 41,5 млн руб.

УрБК, Екатеринбург, 22.10.2014. Из бюджета Свердловской области выделят 41,5 млн руб. грантов для муниципальных ...

29.07.2014 Власти Свердловской области выделят более 2,3 млрд рублей на строительство соцобъектов в Академическом

УрБК, Екатеринбург, 29.07.2014. На строительство социальных объектов в районе Академический в 2014-2020 годах власти ...

Популярные новости
12.08.2025ЦБ: Из-за отключения мобильного интернета в России вырос спрос на наличные13.08.2025Александр Потавин о динамике курса рубля13.08.2025Елена Заречнова: Постановка на учет в налоговом органе будет подтверждаться только выпиской из ЕГРН18.08.2025Илья Федоров о динамике цен в России21.08.2025Надежда Сивкова о Международном фестивале креативных индустрий
Архив новостей
Сентябрь 2025 (309)
Август 2025 (642)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.