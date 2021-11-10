Филиал ПАО «Россети» улучшил ЛЭП в Ижевске

Фото предоставлено группой связей с общественностью и СМИ филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала

УрБК, Екатеринбург, 08.09.2025. В Ижевске на подстанции 220 кВ, которая обеспечивает электроснабжение города, установили новые комплексы. Об этом сообщает группа связей с общественностью и СМИ филиала ПАО «Россети».Теперь надежность работы энергообъекта повышена. Инвестиции составили 231,5 млн руб. Были введены в работу четыре шкафа микропроцессорных защит отечественного производства.Модернизация выполняется поэтапно. В 2023 году здесь уже установили 6 новых шкафов релейной защиты и автоматики.