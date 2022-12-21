УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Важно
Вчера, 15:00

Челябинская область лидирует среди регионов по числу квартир, проданных за долги

Челябинская область вошла в топ-5 регионов по наибольшему количеству квартир, проданных за январь-август 2025 года за долги. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на агентство «Долговой консультант».

За восемь месяцев 2025 года в регионе за долги было продано 40 квартир. Больше всего квартир также было продано в Московской области — 80 объектов, Москве — 67, Санкт-Петербурге — 57, Краснодарском крае — 42.

Всего в России за восемь месяцев этого года выставили на торги до 1,2 тыс. квартир. Показатель сократился на треть в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Общая стоимость реализованной недвижимости составила 3,8 млрд руб. Квартиру в среднем покупали за 3,2 млн руб., что на 19% больше начальной цены.
Вернуться в раздел » Важно
Материалы по теме
Вчера, 12:01 Челябинская область лидирует среди регионов по числу квартир, проданных за долги

УрБК, Челябинск, 08.09.2025. Челябинская область вошла в топ-5 регионов по наибольшему количеству квартир, проданных за ...

21.12.2022 ГК «КОРТРОС» возглавила рейтинг застройщиков по количеству проданных квартир в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 21.12.2022. ГК «КОРТРОС» стала лидером рейтинга застройщиков по количеству проданных квартир в ...

01.06.2016 Свердловская область вошла в первую десятку регионов по количеству проданных автомобилей

УрБК, Москва, 01.06.2016. Свердловская область по итогам первых четырех месяцев 2016 года заняла десятое место в ...

30.07.2012 Свердловская область стала лидером по объему реализации иномарок среди регионов России

УрБК, Екатеринбург, 30.07.2012. По итогам полугодия реализация новых иномарок на территории РФ составила 1,09 млн ...

22.09.2009 Свердловская область не вошла в число регионов лидеров вторичного рынка легковых и легких коммерческих автомобилей

УрБК, Москва, 22.09.2009. Суммарная емкость вторичного рынка легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России ...

Популярные новости
12.08.2025ЦБ: Из-за отключения мобильного интернета в России вырос спрос на наличные13.08.2025Александр Потавин о динамике курса рубля13.08.2025Елена Заречнова: Постановка на учет в налоговом органе будет подтверждаться только выпиской из ЕГРН28.08.2025ЦБ озвучил самые доходные финансовые инструменты18.08.2025Илья Федоров о динамике цен в России
Архив новостей
Сентябрь 2025 (233)
Август 2025 (642)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.