В Свердловской области установили девять фельдшерско-акушерских пунктов

УрБК, Екатеринбург, 08.09.2025. В Ирбитском районе Свердловской области установили девять модульных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). Медицинскую помощь там сможет получить более 3 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Свердловской области.



ФАПы разместили в поселках Рябиновом и Лопатково, в деревнях Буланова, Рудное, Гуни, Кириллова, Бессонова, Никитина, а также Чернорицкое. Всего в медслужбу может обратиться 2 тыс. 848 взрослых и 618 детей.



Стоимость одной конструкции составила свыше 6,8 млн руб. Для оснащения модулей всем необходимым городскому округу выделили порядка 13,5 млн руб.