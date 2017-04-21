В Красноуральске суд взыскал с чиновников более 175 тысяч рублей за нападения бродячих собак

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2025. Красноуральский городской суд в Свердловской области удовлетворил шесть исков к МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики» от граждан, пострадавших после нападения собак. Об этом сообщает объединенная пресс-служба свердловских судов.



«Как было установлено в судебных заседаниях, собаки, укусившие граждан города, в том числе и несовершеннолетних, были не идентифицированы, находились без намордника, ошейника и поводка, хозяина у животных не имелось. Ответственность на происшествия с бродячими животными несет МКУ «Управление ЖКХ и энергетики городского округа Красноуральск», так как не приняло достаточных мер по охране жизни и здоровья людей», — говорится в сообщении.



Всего по шести исковым заявлениям МКУ «Управление ЖКХ и энергетики городского округа Красноуральск» обязано компенсировать пострадавшим гражданам 175 тыс. рублей.