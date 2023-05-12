Резкое изменение ключевой ставки может привести к росту цен

УрБК, Москва, 05.09.2025. Президент РФ Владимир Путин поддержал денежно-кредитную политику Банка России, пояснив, что ...12.05.2023 Банк России допускает увеличение ключевой ставки при ускорении инфляции
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина допустила, что регулятор может повысить ключевую ставку на новом заседании ...30.05.2016 Резкое снижение ключевой ставки не приведет к значимому росту российской экономики РФ
Резкое снижение ключевой ставки ЦБ в настоящее время не приведет к значительным темпам роста экономики РФ, но может ...30.05.2016 ЦБ: Резкое снижение ключевой ставки не приведет к значимому росту российской экономики РФ
УрБК, Москва, 30.05.2016. Резкое снижение ключевой ставки ЦБ в настоящее время не приведет к значительным темпам роста ...16.12.2014 Радик Ахметшин: Повышение ключевой ставки приведет к раскручиванию инфляции
УрБК, Екатеринбург, 16.12.2014. Резкое повышение ключевой ставки до 17% годовых приведет к росту инфляции и ослаблению ...