Резкое изменение ключевой ставки может привести к росту цен

УрБК, Москва, 05.09.2025. Президент РФ Владимир Путин поддержал денежно-кредитную политику Банка России, пояснив, что ...

Банк России допускает увеличение ключевой ставки при ускорении инфляции

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина допустила, что регулятор может повысить ключевую ставку на новом заседании ...

Резкое снижение ключевой ставки не приведет к значимому росту российской экономики РФ

Резкое снижение ключевой ставки ЦБ в настоящее время не приведет к значительным темпам роста экономики РФ, но может ...

ЦБ: Резкое снижение ключевой ставки не приведет к значимому росту российской экономики РФ

УрБК, Москва, 30.05.2016. Резкое снижение ключевой ставки ЦБ в настоящее время не приведет к значительным темпам роста ...

Радик Ахметшин: Повышение ключевой ставки приведет к раскручиванию инфляции

УрБК, Екатеринбург, 16.12.2014. Резкое повышение ключевой ставки до 17% годовых приведет к росту инфляции и ослаблению ...