Сегодня, 12:00

Резкое изменение ключевой ставки может привести к росту цен

Президент РФ Владимир Путин поддержал денежно-кредитную политику Банка России, пояснив, что резкое увеличение ключевой ставки приведет к ускорению инфляции. Как сообщает ТАСС, с таким заявлением глава государства выступил в рамках Восточного экономического форму (ВЭФ).

По словам В. Путина, как правительство, так и в целом финансовый блок, весьма профессионально подходят к вопросу.

«Рост цены — это как бы инфляция. Центральный банк борется с этой инфляцией и пытается вернуться к известным и нужным показателям, не больше 4-5%», — подчеркивает президент РФ.
