Екатеринбурженка отсудила у торгового центра более 900 тысяч рублей за перелом ноги

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2025. Жительница Екатеринбурга отсудила у торгового центра более 900 тыс. руб. за полученный в торговом центре перелом ноги. Об этом сообщает объединенная пресс-служба свердловских судов.



ЧП произошло в декабре 2022 года. Елена решила зайти за покупками в торговый центр, в тамбуре входной группы она поскользнулась из-за образовавшейся наледи и упала. На лечение и восстановление Елена потратила больше 100 тыс. руб. Также из-за травмы сорвалась запланированная поездка в отпуск, за которую уже была внесена предоплата.



Чкаловский районный суд Екатеринбурга взыскал с владельца объекта — ООО «Мега-Инвест» — компенсацию морального вреда в размере 500 тыс. руб., убытки — 143 188 руб., штраф — 321 594 руб., 30 тыс. руб. на оплату услуг представителя и 589 руб. почтовых расходов.



«Суд привлек к рассмотрению дела ООО «УК «Мотив». Именно с этим предприятием торговый центр заключил договор на уборку. Как пояснила суду директор управляющей компании, уборка в зимний период производится дворником с 7 до 11 часов утра — убирается вся входная группа и очищаются ступеньки ото льда. Требований об изменении графика, предоставлении дополнительных сотрудников от ООО «Мега-Инвест» не поступало», — говорится в сообщении.



Ответчик пытался оспорить решение суда, но в Свердловском областном суде не увидели оснований менять постановление первой инстанции.