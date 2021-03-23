УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 09:27

Екатеринбурженка отсудила у торгового центра более 900 тысяч рублей за перелом ноги

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2025. Жительница Екатеринбурга отсудила у торгового центра более 900 тыс. руб. за полученный в торговом центре перелом ноги. Об этом сообщает объединенная пресс-служба свердловских судов.

ЧП произошло в декабре 2022 года. Елена решила зайти за покупками в торговый центр, в тамбуре входной группы она поскользнулась из-за образовавшейся наледи и упала. На лечение и восстановление Елена потратила больше 100 тыс. руб. Также из-за травмы сорвалась запланированная поездка в отпуск, за которую уже была внесена предоплата.

Чкаловский районный суд Екатеринбурга взыскал с владельца объекта — ООО «Мега-Инвест» — компенсацию морального вреда в размере 500 тыс. руб., убытки — 143 188 руб., штраф — 321 594 руб., 30 тыс. руб. на оплату услуг представителя и 589 руб. почтовых расходов.

«Суд привлек к рассмотрению дела ООО «УК «Мотив». Именно с этим предприятием торговый центр заключил договор на уборку. Как пояснила суду директор управляющей компании, уборка в зимний период производится дворником с 7 до 11 часов утра — убирается вся входная группа и очищаются ступеньки ото льда. Требований об изменении графика, предоставлении дополнительных сотрудников от ООО «Мега-Инвест» не поступало», — говорится в сообщении.

Ответчик пытался оспорить решение суда, но в Свердловском областном суде не увидели оснований менять постановление первой инстанции.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
23.03.2021 Жительница Талицы отсудила у больницы более 170 тыс. рублей за неправильный диагноз

УрБК, Екатеринбург, 23.03.2021. Свердловский областной суд оставил без изменений решение о выплате пациентке Талицкой ...

13.03.2019 Жительница Нижнего Тагила отсудила у горнолыжного комплекса «Гора Белая» 250 тыс. рублей за травму ноги

УрБК, Екатеринбург, 13.03.2019. Жительница Нижнего Тагила отсудила у горнолыжного комплекса «Гора Белая» 250 тыс. руб. ...

06.12.2018 В Каменске-Уральском «Мегамарт» заплатит 60 тыс. рублей клиентке за сломанную руку на территории магазина

УрБК, Екатеринбург, 06.12.2018. Пострадавшая из-за наледи клиентка магазина «Мегамарт» в Каменске-Уральском взыскала с ...

18.04.2018 Жительница Екатеринбурга отсудила у магазина «Королевство красоты» 86 тыс. рублей за травму позвоночника

УрБК, Екатеринбург, 18.04.2018. Жительница Екатеринбурга отсудила 86 тыс. руб. у магазина «Королевство красоты» на ул. ...

06.04.2017 Жительница Екатеринбурга отсудила 61 тыс. рублей за падение в трамвае

УрБК, Екатеринбург, 06.04.2017. Жительница Екатеринбурга только через суд добилась выплаты за падение в трамвае, ...

Популярные новости
05.08.2025В Екатеринбурге выставили на продажу склады «Сима-ленда» за 5 млрд рублей08.08.2025В Свердловской области в первом полугодии зарегистрировали 8 тыс. преступлений с применением информационных технологий12.08.2025ЦБ: Из-за отключения мобильного интернета в России вырос спрос на наличные21.08.2025В Екатеринбурге 21 августа состоялось торжественное открытие здания администрации Академического района07.08.2025Борис Рабинович: Мы сами ездим за кофе в Бразилию, Колумбию, Эфиопию, Кению
Архив новостей
Сентябрь 2025 (140)
Август 2025 (642)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.