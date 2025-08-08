УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 15:45

Погрузка на сети СвЖД за август 2025 года сократилась на 4,1%

УрБК, Москва, 03.09.2025. Погрузка на СвЖД в августе 2025 года составила 10,5 млн тонн, что на 4,1% меньше показателя августа 2024 года. Об этом пишет пресс-служба перевозчика.

В январе-августе 2025 года погрузка на СвЖД составила 83,5 млн тонн (-10,4%). По итогам 8 месяцев по объемам грузоперевозок лидируют: нефть и нефтепродукты — 23,1 млн тонн; строительные грузы — 15,7 млн тонн; химические и минеральные удобрения — 12,6 млн тонн; руда железная и марганцевая — 6,5 млн тонн.

Погрузка химических и минеральных удобрений выросла на 3%, химикатов и соды на 0,4%, зерна в 1,5 раза. С начала года грузооборот увеличился на 0,1%.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
08.08.2025 Погрузка на сети СвЖД в январе-июле сократилась на 11%

УрБК, Екатеринбург, 08.08.2025. Погрузка на сети Свердловской железной дороги (СвЖД) в январе-июле 2025 года составила ...

09.06.2025 Погрузка на сети СвЖД в январе-мае сократилась на 11%

УрБК, Екатеринбург, 09.06.2025. Погрузка на сети Свердловской железной дороги (СвЖД) в январе-мае 2025 года составила ...

15.05.2025 Погрузка на сети СвЖД в январе-апреле сократилась на 11%

УрБК, Екатеринбург, 15.05.2025. Погрузка на сети Свердловской железной дороге (СвЖД) в январе-апреле 2025 года ...

01.10.2012 Погрузка лесных грузов на сети ОАО «РЖД» в январе — сентябре 2012 года снизилась на 10%

УрБК, Москва, 01.10.2012. Погрузка лесных грузов на сети ОАО «РЖД» в январе — сентябре 2012 года составила 27,8 млн ...

12.01.2012 По итогам 2011 года Свердловская железная дорога зафиксировала снижение объема погрузки цветной руды и цветных металлов

УрБК, Екатеринбург, 12.01.2012. По итогам 2011 года погрузка на Свердловской железной дороге составила 124,2 млн. ...

Популярные новости
05.08.2025В Екатеринбурге выставили на продажу склады «Сима-ленда» за 5 млрд рублей08.08.2025В Свердловской области в первом полугодии зарегистрировали 8 тыс. преступлений с применением информационных технологий12.08.2025ЦБ: Из-за отключения мобильного интернета в России вырос спрос на наличные21.08.2025В Екатеринбурге 21 августа состоялось торжественное открытие здания администрации Академического района15.08.2025Построенный «Атомстройкомплексом» ЖК «Дискавери резиденс» войдет в сборник лучших девелоперских практик Екатеринбурга
Архив новостей
Сентябрь 2025 (106)
Август 2025 (642)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.