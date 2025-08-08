Погрузка на сети СвЖД за август 2025 года сократилась на 4,1%

УрБК, Москва, 03.09.2025. Погрузка на СвЖД в августе 2025 года составила 10,5 млн тонн, что на 4,1% меньше показателя августа 2024 года. Об этом пишет пресс-служба перевозчика.



В январе-августе 2025 года погрузка на СвЖД составила 83,5 млн тонн (-10,4%). По итогам 8 месяцев по объемам грузоперевозок лидируют: нефть и нефтепродукты — 23,1 млн тонн; строительные грузы — 15,7 млн тонн; химические и минеральные удобрения — 12,6 млн тонн; руда железная и марганцевая — 6,5 млн тонн.



Погрузка химических и минеральных удобрений выросла на 3%, химикатов и соды на 0,4%, зерна в 1,5 раза. С начала года грузооборот увеличился на 0,1%.