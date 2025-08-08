Погрузка на сети СвЖД за август 2025 года сократилась на 4,1%

УрБК, Екатеринбург, 08.08.2025. Погрузка на сети Свердловской железной дороги (СвЖД) в январе-июле 2025 года составила ...09.06.2025 Погрузка на сети СвЖД в январе-мае сократилась на 11%
УрБК, Екатеринбург, 09.06.2025. Погрузка на сети Свердловской железной дороги (СвЖД) в январе-мае 2025 года составила ...15.05.2025 Погрузка на сети СвЖД в январе-апреле сократилась на 11%
УрБК, Екатеринбург, 15.05.2025. Погрузка на сети Свердловской железной дороге (СвЖД) в январе-апреле 2025 года ...01.10.2012 Погрузка лесных грузов на сети ОАО «РЖД» в январе — сентябре 2012 года снизилась на 10%
УрБК, Москва, 01.10.2012. Погрузка лесных грузов на сети ОАО «РЖД» в январе — сентябре 2012 года составила 27,8 млн ...12.01.2012 По итогам 2011 года Свердловская железная дорога зафиксировала снижение объема погрузки цветной руды и цветных металлов
УрБК, Екатеринбург, 12.01.2012. По итогам 2011 года погрузка на Свердловской железной дороге составила 124,2 млн. ...