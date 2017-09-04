УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 10:53

«МегаФон» включил безлимит на мессенджере Max

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2025. Сотовая компания «МегаФон» включила мессенджер Max в состав опции «Безлимит на мессенджеры», также он доступен в ряде других «МегаСил», которые позволяют бесплатно пользоваться сервисами для обмена сообщениями. Об этом сообщает пресс-служба оператора.

Фото Евгения Поторочина

«Если у абонента уже активированы подобные предложения, использование MAX не будет расходовать основной интернет-трафик и станет бесплатным по умолчанию. Всем новым абонентам предоставляется от трех до девяти «МегаСил» без дополнительной платы, в зависимости от выбранного тарифа», — пишет пресс-служба «МегаФона».

На 19 августа в Max зарегистрировалось 18 миллионов пользователей. На мобильную операционную систему Android приходится 73% зарегистрированных пользователей, на iOS — 26% и 1% — на версии для ПК.
