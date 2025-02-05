Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов снизился на 0,8%

УрБК, Москва, 05.01.2025. По состоянию на 14.59 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 2 905 пунктов. С момента ...03.02.2025 Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов снизился на 0,6%
УрБК, Москва, 03.01.2025. По состоянию на 14.59 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 2 930 пунктов. С момента ...23.01.2025 Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов снизился на 1,2%
УрБК, Москва, 23.01.2025. По состоянию на 14.56 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 2 936 пунктов. С момента ...15.01.2025 Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов снизился на 0,4%
УрБК, Москва, 15.01.2025. По состоянию на 14.56 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 2 846 пунктов. С момента ...09.01.2025 Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов снизился на 2,3%
УрБК, Москва, 09.01.2025. По состоянию на 14.57 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 2 776 пунктов. С момента ...