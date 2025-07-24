Средняя зарплата в Свердловской области приблизилась к 94 тыс. рублей

Средняя зарплата на Среднем Урале (по полному кругу организаций) в июне составила 93 тыс. 921 руб. Это на 17,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в материалах Свердловскстата.



Наиболее сильная динамика зафиксирована в сферах «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» (+27,6%, до 72 тыс. 131 руб.), «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» (+24,3%, до 87 тыс. 174 руб.), «Деятельность по операциям с недвижимым имуществом» (+23,1%, до 63 тыс. 386 руб.).



При этом в регионе нет ни одной отрасли, где зарплата за год снизилась.