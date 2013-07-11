В Свердловскую область будут быстрее доставлять интернет-заказы из Китая

УрБК, Екатеринбург, 11.07.2013. Заместителем начальника Кольцовской таможни возбуждено уголовное дело в отношении ...14.08.2012 На Нижнетагильской таможне 97% от общего числа деклараций на товары выпускается через Интернет
УрБК, Екатеринбург, 14.08.2012. На Нижнетагильской таможне с применением технологии удаленного выпуска с начала 2012 ...05.07.2012 В I полугодии сумма перечисленных Екатеринбургской таможней платежей в бюджет превысила 800 млн. рублей
УрБК, Екатеринбург, 05.07.2012. В I полугодии 2012 года сумма перечисленных в бюджет таможенных платежей ...22.06.2011 В регионе деятельности Магнитогорской таможни ликвидируются таможенные посты Карталы, Мариинский и Николаевка
УрБК, Екатеринбург, 22.06.2011. С 1 июля 2011 года таможенный контроль на российско-казахстанской границе отменяется и ...11.02.2009 Должностными лицами Екатеринбургского железнодорожного таможенного поста за 2008 год оформлено 18 таможенных деклараций на легковые иномарки класса «люкс»
УрБК, Екатеринбург, 11.02.2009. В 2008 г. должностными лицами Екатеринбургского железнодорожного таможенного поста ...