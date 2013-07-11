В Свердловскую область будут быстрее доставлять интернет-заказы из Китая

УрБК, Екатеринбург, 27.08.2025. Таможенный пост Аэропорт Кольцово (грузовой) в середине августа начал обработку товаров, приобретаемых физическими лицами в рамках электронной торговли. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.



Для совершения таможенных операций в отношении экспресс-грузов на территории таможенного поста создан склад временного хранения (СВХ), куда доставляются товары автомобильным транспортом. В уральскую столицу уже прибыло пять грузовых автомобилей из Китая с 50 тоннами товаров, заказанных свердловчанами на известном маркетплейсе.



«На начальном этапе ежедневный объем поступления товаров составляет один грузовой автомобиль, в котором перемещается порядка 27 тыс. заказов. После «настройки» рабочих процессов СВХ объем поставок автомобильным транспортом будет увеличен. Также рассматривается перспектива перемещения товаров авиатранспортом. Начало обработки грузов данной категории в Уральском регионе позволит значительно сократит сроки доставки заказов конечному потребителю», — заявил и.о. начальника Кольцовской таможни Михаил Сентяков.