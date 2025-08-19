У клиентов Yota появилась возможность подарить копию своего тарифа

УрБК, Екатеринбург, 19.08.2025. «МегаФон» запустил услугу по переносу тарифа: абоненты любых операторов могут оформить ...05.08.2015 Yota вышла на рынок мобильной связи Свердловской области
УрБК, Москва, 05.08.2015. Компания Yota начинает оказывать услуги мобильной связи и безлимитного 4G-интернета в четырех ...16.09.2013 Акционеры ОАО «МегаФон» одобрили решение о приобретении 100% акций оператора «Скартел/Yota»
УрБК, Москва, 16.09.2013. Внеочередным собранием акционеров компании ОАО «МегаФон», которое состоялось 12 сентября, ...24.07.2012 93% абонентов «МегаФона» на Урале не намерены переходить к другому сотовому оператору даже при условии сохранения номера
УрБК, Екатеринбург, 24.07.2012. 93% абонентов «МегаФона» на Урале не намерены переходить к другому сотовому оператору ...06.03.2012 ОАО «МегаФон» и Yota объявили о совместном развитии LTE
УрБК, Екатеринбург, 06.03.2012. Компании «МегаФон» и Yota заключили договор о совместном развитии сетей мобильной связи ...