У клиентов Yota появилась возможность подарить копию своего тарифа

Фото предоставлено пресс-службой компании, автор фото Евгений Поторочин

УрБК, Екатеринбург, 27.08.2025. У клиентов Yota появилась возможность передать свой тариф другому человеку с сохранением всех условий, в том числе абонентской платы, сообщает пресс-служба оператора.Предложение компании бесплатно и работает даже с архивными тарифами, которые больше не доступны для обычного подключения.Поделиться тарифом можно не только с друзьями, но и с самим собой — например, если нужен второй номер для работы или нескольких устройств. Один человек может создать копию тарифа до пяти раз.«Действующие тарифы Yota уже давно стали настоящим предметом гордости для наших абонентов. Их ценят не только за низкую цену, но и за оптимальную конфигурацию — по сути, это своего рода цифровой актив, стоимость которого возрастает со временем. Теперь у наших клиентов появляется уникальная возможность поделиться своим любимым, тщательно подобранным тарифом с друзьями и близкими, чтобы и они смогли оценить все его преимущества», — отметил управляющий директор Yota Дмитрий Чудесников.Напомним, ранее о возможности сохранения номера и условий тарифа при смене оператора заявил «МегаФон». Сделать это можно как через мобильное приложение, так и придя в салон.