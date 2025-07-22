Спрос на долгосрочную аренду жилья в Екатеринбурге за год вырос на 7%

УрБК, Екатеринбург, 26.08.2025. Спрос на долгосрочную аренду жилья в Екатеринбурге в июле вырос на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость». Аналитики оценили число запрошенных контактов арендодателей на платформе. Объем предложения в этом сегменте недвижимости за год вырос на 51%. По данным сервиса, средняя цена одного объекта на рынке аренды жилья Екатеринбурга составляет 33 тыс. руб. в месяц. С начала года этот показатель снизился на 6%.

