УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 16:43

Спрос на долгосрочную аренду жилья в Екатеринбурге за год вырос на 7%

УрБК, Екатеринбург, 26.08.2025. Спрос на долгосрочную аренду жилья в Екатеринбурге в июле вырос на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость». Аналитики оценили число запрошенных контактов арендодателей на платформе.

Объем предложения в этом сегменте недвижимости за год вырос на 51%.

По данным сервиса, средняя цена одного объекта на рынке аренды жилья Екатеринбурга составляет 33 тыс. руб. в месяц. С начала года этот показатель снизился на 6%.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
22.07.2025 Спрос на долгосрочную аренду жилья в Екатеринбурге за год вырос на 8%

УрБК, Екатеринбург, 22.07.2025. Спрос на долгосрочную аренду жилья в Екатеринбурге в июне вырос на 8% по сравнению с ...

07.07.2025 Спрос на долгосрочную аренду жилья в Екатеринбурге за год вырос на 12%

УрБК, Екатеринбург, 07.07.2025. Спрос на долгосрочную аренду жилья в Екатеринбурге в мае вырос на 12% по сравнению с ...

13.05.2025 Спрос на арендное жилье в Екатеринбурге в апреле вырос на 7%

УрБК, Екатеринбург, 13.05.2025. Спрос на арендное жилье в Екатеринбурге в апреле 2025 года вырос на 7% по сравнению с ...

10.09.2024 В Екатеринбурге спрос на долгосрочную аренду жилья за месяц вырос на 24%

УрБК, Екатеринбург, 10.09.2024. В Екатеринбурге спрос на арендное жилье в августе вырос на 24% по сравнению с ...

20.10.2021 Спрос на аренду жилья в Екатеринбурге за год вырос на 44%

УрБК, Екатеринбург, 20.10.2021. Спрос на аренду жилья в Екатеринбурге (число запрошенных контактов арендодателей на ...

Популярные новости
05.08.2025В Екатеринбурге выставили на продажу склады «Сима-ленда» за 5 млрд рублей08.08.2025В Свердловской области в первом полугодии зарегистрировали 8 тыс. преступлений с применением информационных технологий31.07.2025В 2025 году зарплатные предложения российских работодателей и ожидания соискателей практически сравнялись01.08.2025На Эльмаше в Екатеринбурге откроется муниципальный детский сад на 300 мест, а в Пышме — современная школа на 400 мест12.08.2025ЦБ: Из-за отключения мобильного интернета в России вырос спрос на наличные
Архив новостей
Август 2025 (568)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.